Clima en Paraguay: Martes con lluvias y tormentas eléctricas

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sur.
Varias zonas del país, entre ellas Asunción, podrían registrar lluvias dispersas durante la jornada de hoy, especialmente en la primera parte del día. En zonas del norte y este del país como Alto Paraná o Canindeyú podrían registrarse ocasionales tormentas eléctricas.
Las condiciones del tiempo mejorarían desde mañana, miércoles, y no se esperan lluvias al menos hasta el jueves.
La temperatura seguirá subiendo
El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, con temperaturas mínimas entre 14 y 18 grados centígrados, y máximas de 22 grados en Asunción y Encarnación, 23 en Ciudad del Este y hasta 29 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del martes
|Temperatura máxima del martes
Concepción
17°C
23°C
San Pedro
17°C
23°C
Caacupé
16°C
22°C
Villarrica
16°C
22°C
Coronel Oviedo
18°C
23°C
Caazapá
16°C
22°C
Encarnación
16°C
22°C
San Juan Bautista
14°C
21°C
Paraguarí
16°C
22°C
Ciudad del Este
18°C
23°C
Asunción
16°C
22°C
Pilar
14°C
21°C
Pedro Juan Caballero
17°C
25°C
Salto del Guairá
18°C
25ºC
Pozo Colorado
16°C
23°C
Fuerte Olimpo
18°C
29°C
Mariscal Estigarribia
16°C
22°C
Los índices subirían en los próximos días, con máximas de 25 grados en la capital mañana y 28 grados el jueves.