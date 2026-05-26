Clima en Paraguay: Martes con lluvias y tormentas eléctricas

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sur.

Varias zonas del país, entre ellas Asunción, podrían registrar lluvias dispersas durante la jornada de hoy, especialmente en la primera parte del día. En zonas del norte y este del país como Alto Paraná o Canindeyú podrían registrarse ocasionales tormentas eléctricas.

Las condiciones del tiempo mejorarían desde mañana, miércoles, y no se esperan lluvias al menos hasta el jueves.

La temperatura seguirá subiendo

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, con temperaturas mínimas entre 14 y 18 grados centígrados, y máximas de 22 grados en Asunción y Encarnación, 23 en Ciudad del Este y hasta 29 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del martes Temperatura máxima del martes Concepción 17°C 23°C San Pedro 17°C 23°C Caacupé 16°C 22°C Villarrica 16°C 22°C Coronel Oviedo 18°C 23°C Caazapá 16°C 22°C Encarnación 16°C 22°C San Juan Bautista 14°C 21°C Paraguarí 16°C 22°C Ciudad del Este 18°C 23°C Asunción 16°C 22°C Pilar 14°C 21°C Pedro Juan Caballero 17°C 25°C Salto del Guairá 18°C 25ºC Pozo Colorado 16°C 23°C Fuerte Olimpo 18°C 29°C Mariscal Estigarribia 16°C 22°C

Los índices subirían en los próximos días, con máximas de 25 grados en la capital mañana y 28 grados el jueves.