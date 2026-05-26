Clima
26 de mayo de 2026 a la - 05:29

Clima en Paraguay: Martes con lluvias y tormentas eléctricas

una sra con paragua cruza la calle tras intensa lluvia ,centro de asunciòn
Fernando Romero

Varias zonas del país volverían a registrar precipitaciones dispersas e incluso ocasionales tormentas eléctricas durante la jornada de hoy, advierte la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sur.

Varias zonas del país, entre ellas Asunción, podrían registrar lluvias dispersas durante la jornada de hoy, especialmente en la primera parte del día. En zonas del norte y este del país como Alto Paraná o Canindeyú podrían registrarse ocasionales tormentas eléctricas.

Las condiciones del tiempo mejorarían desde mañana, miércoles, y no se esperan lluvias al menos hasta el jueves.

La temperatura seguirá subiendo

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido, con temperaturas mínimas entre 14 y 18 grados centígrados, y máximas de 22 grados en Asunción y Encarnación, 23 en Ciudad del Este y hasta 29 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del martesTemperatura máxima del martes

Concepción

17°C

23°C

San Pedro

17°C

23°C

Caacupé

16°C

22°C

Villarrica

16°C

22°C

Coronel Oviedo

18°C

23°C

Caazapá

16°C

22°C

Encarnación

16°C

22°C

San Juan Bautista

14°C

21°C

Paraguarí

16°C

22°C

Ciudad del Este

18°C

23°C

Asunción

16°C

22°C

Pilar

14°C

21°C

Pedro Juan Caballero

17°C

25°C

Salto del Guairá

18°C

25ºC

Pozo Colorado

16°C

23°C

Fuerte Olimpo

18°C

29°C

Mariscal Estigarribia

16°C

22°C

Los índices subirían en los próximos días, con máximas de 25 grados en la capital mañana y 28 grados el jueves.