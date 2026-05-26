A La Gran 7-30
26 de mayo de 2026 a la - 11:45

AUDIO: Copia Fiel 2.0: detienen a otros dos sospechosos vinculados a precandidato cartista

Cubilla Sanabria, con camisa clara y expresión feliz, durante su detención en un operativo policial.
Roberto Cubilla Sanabria fue detenido esta madrugada por su presunta implicación en una red criminal vinculada al blanque de bienes inhibidos.Gentileza