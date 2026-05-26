A La Gran 7-30
26 de mayo de 2026 a la - 11:43

AUDIO: Un suboficial comandó asalto a minera de Paso Yobái, revela comisario general

Hombre central carga un saco con logo de Cruz Roja, rodeado de policías en un entorno rural y barroso.
Un hombre carga un saco mientras policías observan en Paso Yobái.