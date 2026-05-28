A La Gran 7-30
28 de mayo de 2026 a la - 12:07

AUDIO: Esto es lo que se sabe del confuso accidente en el que falleció un recluta en el Comando del Ejército

Óscar González, con abrigo rojo y gafas, frente a un micrófono serio, en un ambiente oficial con el emblema del Gobierno del Paraguay detrás.
Óscar González en conferencia de prensa sobre el Programa 'Cielo Guaraní Soberano' en Asunción.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay