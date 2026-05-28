A La Gran 7-30
28 de mayo de 2026 a la - 13:07

AUDIO: Senado: Kattya no descarta que reculada de “Bachi” anticipe un fallo adverso de la Corte

AME1372. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 07/07/2025.- La exsenadora de oposición Kattya González habla durante el lanzamiento de su precandidatura a la Municipalidad de Asunción este lunes, en Asunción (Paraguay). Las fuerzas opositoras de Paraguay pidieron adelantar las elecciones municipales en Asunción y presentaron como su candidata a Kattya González, destituida en 2024 por la mayoría del gobernante Partido Colorado, para reemplazar al actual intendente oficialista Óscar Rodríguez, suspendido mientras se cumple un proceso de intervención en la municipalidad capitalina por "presuntas irregularidades". EFE/ Juan Pablo Pino
AME1372. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 07/07/2025.- La exsenadora de oposición Kattya González habla durante el lanzamiento de su precandidatura a la Municipalidad de Asunción este lunes, en Asunción (Paraguay). Las fuerzas opositoras de Paraguay pidieron adelantar las elecciones municipales en Asunción y presentaron como su candidata a Kattya González, destituida en 2024 por la mayoría del gobernante Partido Colorado, para reemplazar al actual intendente oficialista Óscar Rodríguez, suspendido mientras se cumple un proceso de intervención en la municipalidad capitalina por "presuntas irregularidades". EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino