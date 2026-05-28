Cerro Porteño
28 de mayo de 2026 a la - 09:27

A qué hora juega hoy Cerro vs. Sp. Cristal y dónde ver en vivo

El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Palmeiras por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Allianz Parque, en São Paulo, Brasil.
El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Palmeiras por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Allianz Parque, en São Paulo, Brasil. 020500+0000 MIGUEL SCHINCARIOL

Cerro Porteño, clasificado a octavos de final, enfrenta a Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño disputa hoy la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón de Ariel Holan, clasificado a los octavos de final, enfrenta a Sporting Cristal: a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Cerro Porteño y Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Cerro Porteño y Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Sporting Cristal: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Cerro Porteño vs. Sporting Cristal: ¿Dónde ver hoy por TV?

ESPN

Tigo Star: ESPN, canal 103

IP TV Copaco: ESPN, canal 51

Personal Flow: ESPN, canal 102

Claro TV: ESPN, canal 63

Cerro Porteño vs. Sporting Cristal: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Disney +

*Descarga gratuitamente la aplicación de Disney+ en Apps de Googley Play y en App Store. El plan Disney+ Estandar tiene un costo de 85.000 guaraníes y el Premium, 119.000 gs.