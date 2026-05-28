A La Gran 7-30
28 de mayo de 2026 a la - 10:06

AUDIO: ‘Tío Rico’ Insfrán está en “peligro inminente”, según su abogado

Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", aguardando su audiencia de imposición de medidas en el Palacio de Justicia, junto a su abogado.
Fiona Aquino