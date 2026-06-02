A La Gran 7-30
02 de junio de 2026 a la - 13:57

AUDIO: Ataque a tiros contra precandidato en Itakyry: “Por suerte nos salvamos”

José Talavera, hombre de mediana edad con barba, sonríe vistiendo una camisa blanca, en un fondo simple con elementos gráficos rojos.
José Talavera, precandidato a intendente de Itakyry, posa para una fotografía en su campaña electoral.