Derrumbe fatal de pozo en Villa Elisa: rescatan sin vida a hombre de 70 años

Un hombre identificado como Eulalio Cardozo, de aproximadamente 70 años, falleció tras quedar atrapado luego del derrumbe de un pozo en el barrio 29 de Setiembre de Villa Elisa.

El operativo movilizó a rescatistas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), quienes trabajaron durante varias horas para recuperar el cuerpo debido a la profundidad de la excavación y al riesgo constante de nuevos desmoronamientos.

Según informó el segundo comandante nacional de los bomberos, Ray Mendoza, la extracción del cuerpo concluyó alrededor de las 22:24, tras una compleja intervención en el lugar.

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Rescate complicado por la inestabilidad del terreno

Mendoza explicó que el principal desafío fue garantizar la seguridad de los rescatistas antes de ingresar al pozo.

Para ello, los equipos debieron apuntalar la estructura y asegurar la zona afectada antes de descender hasta donde se encontraba la víctima.

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“Fue bastante arduo el trabajo, muy difícil debido a las complicaciones que presentaba el terreno”, señaló.

Los bomberos lograron ubicar el lugar donde había quedado atrapado Cardozo cerca de las 18:05. A partir de entonces iniciaron las tareas de estabilización del terreno para evitar nuevos derrumbes durante la extracción.

La profundidad de la excavación oscilaba entre nueve y doce metros, de acuerdo con los datos preliminares manejados por los intervinientes.

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Dos hombres lograron salir a tiempo

De acuerdo con las primeras informaciones, tres personas se encontraban trabajando en el interior de la excavación cuando ocurrió el derrumbe.

Dos de ellas consiguieron salir antes de quedar atrapadas por el desmoronamiento, mientras que Cardozo quedó sepultado.

Los otros trabajadores habrían sido trasladados a un centro asistencial para una evaluación médica, aunque al cierre de la intervención los bomberos seguían verificando su situación.

Inicialmente, surgieron versiones sobre posibles señales de vida por parte de la víctima. Sin embargo, conforme avanzó el operativo y se logró el contacto directo, los rescatistas confirmaron que el hombre ya había fallecido.

Investigan el objetivo de la excavación

Las circunstancias que rodean la excavación aún son materia de investigación.

Según Mendoza, una de las hipótesis apunta a que se trataba de un trabajo relacionado con un sistema de pozo ciego. No obstante, otra línea de análisis considera que la excavación podría haber tenido como finalidad la extracción de algún tipo de material del subsuelo.

“Por la profundidad que tenía el pozo, podría ser que era para buscar algún tipo de material”, indicó el jefe bomberil.

La Fiscalía tomó intervención en el caso y deberá determinar las condiciones en que se realizaban los trabajos, así como las causas exactas que derivaron en el derrumbe fatal.