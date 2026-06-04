Meteorología pide prepararse ante El Niño, pero evitar mensajes alarmistas

Actualmente, los sistemas de vigilancia climática manejan una probabilidad de al menos el 80% de que se instaure El Niño, detalló el director de Meteorología, Eduardo Mingo.

“Se está hablando demasiado de justamente ese alarmismo. Están lanzando nombres extraños, inclusive para un fenómeno que siempre existió. El valor del indicador, aunque sea alto, no podremos ponerle, no deberíamos ponerle nombre de monstruo: Godzilla, King Kong, esas historias”, expresó.

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Mingo remarcó que el fenómeno no implica necesariamente situaciones inéditas para el país, sino una mayor frecuencia de eventos que ya son habituales durante la primavera y el verano.

“Primavera y verano siempre llueve. Eso quiero aclarar. El problema pasa porque este tipo de sistema, que afecta a nivel global, a nosotros nos da la probabilidad de que sea más repetitivo ese evento”, sostuvo.

Explicó que, en condiciones normales, los sistemas de lluvia suelen presentarse semanalmente durante esa época del año, pero que la presencia de El Niño puede intensificar esa señal.

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“Lo que hace es exacerbar un poco esa señal y a veces repite en la misma semana el mismo evento. Estamos nosotros siempre acostumbrados a ese tipo de eventos y la probabilidad de que aparezca El Niño para hacer que ese tipo de eventos sea más frecuente, ese es el lenguaje que quiero utilizar”, indicó.

“Tenemos que prepararnos”

El titular de Meteorología afirmó que la prioridad debe ser la prevención y la capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos recurrentes.

“Tenemos experiencia con esto, tenemos que ser nomás algo más resilientes”, afirmó.

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Añadió que el trabajo debe centrarse en fortalecer distintos sectores que pueden verse afectados por lluvias más frecuentes.

“Tenemos que prepararnos en la infraestructura, en la parte de salud. Ahí es lo que deberíamos atacar entonces”, manifestó.

Foro hidroclimático para coordinar acciones

Mingo también informó que representantes de distintas instituciones participarán esta semana de un foro hidroclimático desarrollado en Coronel Oviedo, donde se analizan las tendencias climáticas de corto plazo y sus posibles impactos.

“Nos juntamos de todos los ámbitos de interés o grupos de afectación en la parte de navegabilidad de los ríos, de repente el ámbito productivo, entonces Ministerio de Agricultura, Emergencia Nacional, nos juntamos y vemos esta tendencia a tres meses, justamente para poder tener alguna idea oficial”, explicó.

Según detalló, el objetivo es contar con información técnica y coordinada que permita anticipar escenarios y evitar la difusión de versiones sin sustento científico.