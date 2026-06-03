IPS reactiva stock y distribuye 347 medicamentos clave en todo el país

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó el ingreso masivo de 347 tipos de medicamentos, insumos y dispositivos médicos a los depósitos del Departamento de Administración de Suministros Médicos (DASM). Los productos ya fueron distribuidos de manera estratégica a 110 farmacias de toda la red de salud de la previsional a nivel nacional.

Con esta medida, la administración busca sepultar la crisis que estalló en marzo de este año, cuando la propia Gerencia de Abastecimiento y Logística del IPS tuvo que admitir una falta crítica de 154 medicamentos del cuadro básico, de los cuales 102 estaban catalogados bajo las alarmantes etiquetas de “urgentes” y “vitales”.

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Para revertir aquel preocupante escenario de stock cero, la institución tuvo que activar un plan de contingencia basado en licitaciones. De esa manera, el IPS reportó que los medicamentos se restablecieron entre el 23 de abril y el 3 de junio de 2026.

Fármacos oncológicos y control de la diabetes

Uno de los sectores más beneficiados con este reabastecimiento es el de los pacientes con patologías complejas. En el rubro de medicamentos oncológicos, el IPS reportó la disponibilidad de reactivos utilizados en la lucha contra el cáncer, tales como Bevacizumab, Daratumumab, Docetaxel, Rituximab, Trastuzumab y Abiraterona.

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Asimismo, la provisión de insulinas y tratamientos para el control de la diabetes quedó normalizada. Las farmacias de la previsional ya cuentan con variantes esenciales como la insulina Cristalina, Degludec y Glargina, además de los comprimidos orales de consumo diario como la Metformina, Sitagliptina y Dapagliflozina.

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Presión arterial, antibióticos y analgésicos esenciales

El informe técnico detalla que el Parque Sanitario también priorizó la distribución de protectores cardiovasculares e hipertensivos de altísima demanda en las consultas diarias, asegurando lotes de Enalapril, Losartán, Atenolol, Amlodipina, Carvedilol y Amiodarona.

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Por el lado de las afecciones invernales y crónicas, los medicamentos respiratorios vuelven a estar al alcance de los asegurados con la entrega de Budesonida, Salbutamol, Salmeterol+Fluticasona y Tiotropio.

También llegaron medicamentos como Omeprazol para el cuidado gástrico, Ácido Fólico, Vitaminas C y K, junto con Albúmina Humana, además de insumos críticos destinados a las áreas de anestesia, hemodinamia y hemodiálisis.