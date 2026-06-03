Cerro Porteño conoce su calendario en octavos de final de la Libertadores

La Copa Libertadores 2026 vuelve a escena en agosto con un dato central ya resuelto: días, horarios y estadios para los octavos de final. Según la programación difundida por la Conmebol, la etapa eliminatoria arranca el martes 11 de agosto y abre un camino de series ida y vuelta para los 16 equipos que superaron la fase de grupos, con el objetivo de llegar a la final del 28 de noviembre en Montevideo.

Para el público paraguayo, los ojos estarán puestos exclusivamente en el choque entre Palmeiras y Cerro Porteño. Este enfrentamiento, que ya es tradición en los últimos años, tendrá su primer capítulo en el Allianz Parque de São Paulo, mientras que el destino del “Ciclón” de Barrio Obrero en el certamen continental se resolverá ante su gente, en el Estadio La Nueva Olla de Asunción.

Un mapa continental de alto voltaje

Más allá del esperado estreno azulgrana, la reanudación del torneo tendrá una imagen potente y un punto de partida claro: Fluminense vs. Independiente Rivadavia en el Estadio Maracanã de Río de Janeiro, el mismo día en que se jugarán otros dos encuentros. La agenda, además, combina clubes de peso histórico con apariciones menos habituales en estas instancias, un contraste que suele definir el pulso de la Copa cuando se acortan los márgenes de error.

El cuadro incluye otros duelos con carga regional y gran atención mediática. Entre ellos aparece una serie totalmente brasileña: Cruzeiro vs. Flamengo, con ida en el Mineirão y vuelta en el Maracanã, una eliminatoria que por nombres y escenarios concentra parte del foco continental. También se perfila el cruce entre Rosario Central vs. Corinthians, que se abrirá en el Gigante de Arroyito y se definirá en el Neo Química Arena de São Paulo. Cabe destacar que dos series aún esperan sede para sus partidos.

Calendario completo de los octavos de final

(Todos los horarios corresponden a la hora local de cada país)

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Palmeiras vs. Cerro Porteño

Ida: miércoles 12/8 a las 19:00 en el Estadio Allianz Parque, São Paulo.

Vuelta: miércoles 19/8 a las 19:00 en el Estadio La Nueva Olla, Asunción.

Fluminense vs. Independiente Rivadavia

Ida: martes 11/8 a las 19:00 en el Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

Vuelta: martes 18/8 a las 19:00 en el Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza.

Estudiantes vs. Universidad Católica

Ida: martes 11/8 a las 21:30 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata.

Vuelta: martes 18/8 a las 21:30 en el Claro Arena, Santiago de Chile.

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

Ida: martes 11/8 a las 19:30 en el Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué.

Vuelta: martes 18/8 a las 19:30 en Estadio a definir.

Platense vs. Coquimbo Unido

Ida: miércoles 12/8 a las 19:00 en el Estadio Ciudad de Vicente López, Vicente López.

Vuelta: miércoles 19/8 a las 19:00 en Estadio a definir.

Cruzeiro vs. Flamengo

Ida: miércoles 12/8 a las 21:30 en el Estadio Mineirão, Belo Horizonte.

Vuelta: miércoles 19/8 a las 21:30 en el Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

Mirassol vs. L.D.U. Quito

Ida: jueves 13/8 a las 19:00 en Estadio a definir.

Vuelta: jueves 20/8 a las 17:00 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito.

Rosario Central vs. Corinthians