A La Gran 7-30
02 de junio de 2026 a la - 14:04

AUDIO: Cuatro casos de botulismo alimentario en Paraguay

Hombre de pie con camisa verde, tosiendo y cubriendo su boca, en un fondo blanco y sin otros elementos visibles.
Un hombre se muestra con signos de incomodidad tras los casos de botulismo alimentario confirmados en el Ministerio de Salud.Gentileza