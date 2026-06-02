A La Gran 7-30
02 de junio de 2026 a la - 14:01

AUDIO: Presidente del IPS dice que aumentó la recaudación y ya no hay camillas en los pasillos

El Doctor Isaías Fretes, habla durante la conferencia de prensa en Presidencia hoy.
El Doctor Isaías Fretes habló frente a un micrófono en un evento en un lugar gubernamental.