A La Gran 7-30
04 de junio de 2026 a la - 12:32

AUDIO: “Hoy estamos hablando de un holding empresarial criminal”, dice comisario sobre PCC y Comando Vermelho

Los internos trasladados pertenecen al Primer Comando da Capital, Comando Vermelho y otras organizaciones criminales que no difunden un nombre específico.
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