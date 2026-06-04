A La Gran 7-30
04 de junio de 2026 a la - 12:21

AUDIO: IPS y Poder Judicial buscarán poner “límites” a amparos para medicamentos

Isaías Fretes gesticulando en saco oscuro mientras Alberto Martínez Simón escucha atentamente en un entorno formal con bandera paraguaya.
Isaías Fretes se reúne con Alberto Martínez Simón en el Instituto de Previsión Social, discutiendo temas relevantes.Corte Suprema de Justicia