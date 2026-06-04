A La Gran 7-30
04 de junio de 2026 a la - 12:26

AUDIO: La Albirroja viaja al Mundial el sábado y se prepara gran fiesta de acompañamiento hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi

Niños en el mirador del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi con sus albirrojas.
Diego Díaz