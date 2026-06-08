AUDIO: Albirroja: controladoras de Dinac revelan cómo se gestó el emotivo mensaje al plantel

A La Gran 7-30
08 de junio de 2026 a la - 13:24

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Los componentes de la selección paraguaya de fútbol posando con la frase "La raza paraguaya es Vencer o Morir, teniendo de fondo la aeronave que los traslada rumbo al Mundial 2026.
Los componentes de la selección paraguaya de fútbol posando con la frase "La raza paraguaya es Vencer o Morir, teniendo de fondo la aeronave que los traslada rumbo al Mundial 2026.