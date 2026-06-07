Julio Enciso encendió la ilusión en la primera práctica en Estados Unidos

La Selección Paraguaya de Fútbol ya se puso en marcha en suelo norteamericano. El combinado nacional realizó su primera movilización en el predio del Spartan Soccer Complex de California —a unos 550 kilómetros de Los Ángeles— en una sesión vespertina cuyos primeros 15 minutos fueron abiertos a la cobertura de los medios de prensa.

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Como era de esperarse, todas las miradas de los cronistas presentes se posaron en su mayoría sobre una sola figura: Julio Enciso. El atacante del Racing de Estrasburgo había encendido las alarmas máximas el pasado viernes tras retirarse lesionado, en camilla y entre lágrimas, a los 25 minutos del amistoso de despedida frente a Nicaragua.

Las imágenes que traen alivio: Caminata, trote y pelota

Pese al dramatismo de las últimas horas, la “Joya” dejó señales muy positivas en el campo de juego. El canterano de Libertad inició la jornada realizando una caminata normal, con la pelota bajo el brazo, mientras conversaba de cerca con el médico de la selección, el Dr. Osvaldo Insfrán.

Lo que más ilusionó a los presentes fue notar que los desplazamientos del atacante oriundo de Caaguazú eran visiblemente estables y sin muestras de renguera. Minutos más tarde, el panorama mejoró aún más cuando el futbolista empezó a realizar un trote liviano ya con el balón en los pies, una postal que devuelve el alma al cuerpo a todo el entorno albirrojo.

Evolución médica favorable y seguimiento estricto

El optimismo también se respalda en la ciencia. Si bien el primer estudio realizado el viernes por la noche, tras el amistoso de despedida en Sajonia, no arrojaba un diagnóstico alentador, los exámenes médicos complementarios mostraron una notable mejoría en la zona afectada, que es el muslo derecho.

Para garantizar un monitoreo minuto a minuto, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) sumó a la delegación a una especialista en ecografía, quien se encargará de evaluar la evolución del futbolista de manera constante. Aunque el cuerpo técnico planea llevarlo de a poco para asegurar una recuperación al cien por ciento, la presencia de Enciso en la Copa del Mundo ofrece ahora un panorama más alentador.