Golpe a “carne de milanesa” Baruja: Posible dupla de Alliana pierde contra gobernadora de Paraguarí

De los 18 municipios del departamento de Paraguarí, el ministro y aspirante a vicepresidente de la República para el 2028 como dupla de Pedro Alliana logró imponer a 5 candidatos a intendente de su lista (ANR A), el mismo número que la gobernadora Norma Zarate de Monges (ANR-N), sin embargo, en listas a concejales le terminó sacando ventaja esta última.

Baruja, que había sido cuestionado por diputados cartistas por estar “más golpeado que carne de milanesa” ante sucesivos escándalos, ahora le suma a su “curriculum” de aspirante a dupla de Alliana el no haber podido imponerse en su departamento.

Puntualmente, la lista de Baruja ganó la chapa a la intendencia en los municipios de Paraguarí, Acahay, Pirayú, Roque González y La Colmena. El equipo de Zárate por su parte ganó en Carapeguá, Escobar, Quiindy, Quyquyhó y Sapucai.

En otros cinco municipios hubo candidatura única de Honor Colorado y en dos ganó Fuerza Republicana.

Sin embargo, la diferencia a favor de Zárate está en las listas a concejales, habiendo ganado en 7 municipios, los cinco en los que ganó la intendencia y otros dos municipios: La Colmena, donde ganó a la lista de Baruja e Ybycuí, donde pese a perder la intedencia, por la concejalía le ganaron a la lista de FR y el de Baruja.

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En la capital departamental Paraguarí, el candidato de Baruja, Osmar Galeano (ANR-A) se impuso con 4.679 votos al candidato de Norma Zárate, Andrés Báez (ANR-N), que obtuvo 2.947. En tercer lugar quedó el exintendente y precandidato de Colorado Añeteté, Marcelo Simbrón con 1.797.

En esta ciudad, no hubo voto cruzado, es decir, la victoria de Baruja se replicó en la lista de concejales.

También en Acahay, Baruja logró imponer a Gilberto Mereles (ANR-A) con 1.761 votos por sobre los 1.179 que obtuvo Gabriel Bordón del equipo de Zárate. También su lista a concejales fue la más votada, seguida de la del equipo de Zárate.

En Caapucú, el candidato único de Honor Colorado y actual intendente Gustavo Penayo, irá por el rekutú.

En Carapeguá, se impuso el candidato de Norma Zárate, Moisés Espínola (ANR-N) que con 4.176 votos le ganó a la candidata de Baruja, Luz Mariela Cañete (ANR-A), que tuvo solo 3.780 votos. Mismo resultado se reflejó en las listas a la concejalía.

Por su parte, se quedó con la chapa de Honor Colorado en Escobar el intendentable del equipo de Zárate, Horacio Scappini, que le ganó a la candidata de Baruja, Maria Cristina Espínola (ANR-A) por 1.785 contra 1.395. La lista de Zárate también ganó la puja por la lista a la Junta Municipal.

En el distrito de Gral. Bernardino Caballero, el candidato único de Honor Colorado, Rodrigo Mereles, perdió contra el candidato de Fuerza Republicana, Lucio “Alito” Brítez, que con sus 1.795 votos se impuso a los 1.587 de Mereles.

En este municipio, Honor Colorado tuvo lista única a concejales y también fue derrotado por Fuerza Republicana.

En La Colmena, Mario Melgarejo de la mano de Baruja obtuvo una mínima diferencia (1.399 votos) por sobre el candidato de Zárate, Sergio Galeano, que obtuvo 1.329 votos.

En este caso hubo voto cruzado, ya que la lista de Zárate ganó con 1.448 votos a la de Baruja, que obtuvo 1.289.

Honor Colorado también presentó una candidatura única en el distrito de María Antonia, donde el cartista Pedro Penayo se impuso por 928 votos sobre los 677 de Wilfrido Benegas de Fuerza Republicana. La lista única de HC a la junta también le ganó a la de FR.

En Mbuyapey, la situación se invirtió, ya que el candidato de Fuerza Republicana, Luis Rojas se impuso a la cartista “Ña Muñe”, como se había llamar María de la Cruz López. El ganador obtuvo 1.351 votos por sobre los 996 de “Ña Muñe”. No hubo sorpresas en las listas a la concejalía.

En Pirayú, también por escaso margen de apenas 28 votos, el intendentable del equipo de Baruja, Felix Cuevas (1.517 votos) le ganó al de Zárate, Emilio Medina (1.489 votos). Este resultado se replicó, aunque por margen mayor, en las listas a concejales.

También, apenas por solo 46 votos de diferencia, el candidato de Zárate, Vicente Caballero Alonso (2.320 votos) se impuso al barujista, Diego Isasi (2.274 votos) en Quiindy.

En dicho municipio, la victoria de la lista de Zárate también ganó y por mayor margen.

En la conflictiva Quiquyhó, la candidata del diputado cartista Esteban Samaniego y de la gobernadora Zárate, Ruth Mercedes Medina, a fuerza de puños y votos destrozó al candidato de Baruja, Gabriel Derene, por 1.683 contra 35. También arrasaron para la Junta.

Baruja volvió a imponerse en San Roque González con Gustavo Brítez, que son 1.107 votos le ganó al candidato de Zárate, Wilson Ramirez, que tuvo 929 votos, donde como importante tercera fuerza se ubicó Juani Mabel Alfonso de Fuerza Republicana.

En este municipio, si bien ganó por gran margen la lista a concejales de Baruja, la sorpresa fue que la lista de candidatos de Zárate quedó en tercer lugar, detrás de la de FR.

En Sapucai, hubo una reñida puja de “nepobabies” con una escasa diferencia de solo 13 votos. El hijo del exsenador Juan Dario Monges e hijastro de la Gobernadora, Ariel “Lilo” Monges se impuso al hijo del exdiputado colorado Miguel Cuevas, Danilo Cuevas, que se presentó por la lista de Baruja. Para la Junta, también ganó la lista de Zárate y del intendentable Monges.

En Tebycuarymi, Gustavo Martínez fue candidato único por la chapa de Honor Colorado y también hubo una única opción para la Junta.

En Yaguarón, el candidato único de Honor Colorado, César Riquelme le ganó al aspirante por Fuerza Republicana, Inocencio Cuevas por 5.321 contra 1.230. La misma tendencia se observó para la concejalía.

En Ybycuí, el exdiputado procesado en su momento por el caso “caseros de oro”, Tomás Ever Rivas, de la mano de Fuerza Republicana y con 2.155 votos le ganó a la candidata de Zárate, Cristina Servín (2.094 votos) y al de Baruja, Julio “Polaco” Ortiz (1.943 votos).

En este municipio, también hubo voto cruzado y ajustados márgenes en las listas a concejales. La lista de Zárate (ANR-N) se impuso con 2.070 votos, por sobre los 2.052 de la lista de FR, y los 2.018 del equipo de Baruja.

Finalmente en Ybytymi, Andrés Gastón (ANR, Honor Colorado) como único candidato nada más oficializó su postulación al igual que la lista única de concejales.