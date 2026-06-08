¿Meli Hicks cantará en el Mundial?: esta es la respuesta de la artista paraguaya

La cantante paraguaya Melissa Hicks ya ha tenido la oportunidad de interpretar el Himno Nacional de Paraguay en partidos de las Eliminatorias para este Mundial 2026. Tras la baja de Marilina Bogado por problemas de visa para ingresar a los Estados Unidos, el nombre de la vocalista del grupo Tekove comenzó a sonar con fuerza como opción para representar a nuestro país en la Copa del Mundo.

Meli Hicks tiene además un fuerte vínculo familiar con la Selección Paraguaya de Fútbol, ya que su padre Ramón Ángel Hicks formó parte del plantel que representó a nuestro país en el Mundial de México 1986.

En noviembre de 2024, antes del partido que disputó Paraguay con Argentina en el Estadio Defensores del Chaco, la artista fue la encargada de entornar el Himno Nacional.

“Es una de las experiencias que siempre voy a guardar en mi corazón”, había señalado la cantante, compartiendo su emoción en las redes sociales.

Meli Hicks: “Si supieran lo que se viene...entenderían esta sonrisa”

Hace algunas horas, la artista encendió las alarmas con un posteo en sus redes sociales: “Si supieran lo que se viene...entenderían esta sonrisa. Hay momentos que se sueñan durante años y están cada vez más cerca”.

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Sin embargo, entre los hashtags que acompañan la publicación aparecen Tekove y nuevo disco, generando dudas acerca de si la artista se está refiriendo a un nuevo lanzamiento del grupo o a la posibilidad de cantar en el Mundial.

La respuesta oficial de Meli Hicks a la gran incógnita

Consultada por ABC al respecto, Meli Hicks confirmó que recibió una llamada y que le pidieron fotos de su visa para ingresar a Estados Unidos. “Sí hay un interés, pero falta la confirmación oficial. Eso es todo lo que tengo”, indicó.

Comentó además que se sorprendió con algunos medios ya confirmando su presencia en los partidos de la Albirroja. “Yo me levanté con la confirmación de los medios de comunicación y estoy esperando que sea cierto, que me llegue la confirmación oficial”, acotó.

Por el momento, no hay un artista confirmado para representar a nuestro país antes de los partidos de la Albirroja en Estados Unidos.

En la ronda de rumores suenan también los nombres de otras artistas femeninas, pero las agujas del reloj avanzan y la primera presentación debe ocurrir dentro de cuatro días.