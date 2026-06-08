Vídeo: así fueron los incidentes durante la detención de “Masivo bro” y su madre

La Policía Nacional detuvo en Luque al influencer Franccesco Nathannael Canatta González, conocido como “Masivo bro”, y a su madre, Josefina González de Canatta. El procedimiento fiscal-policial se ejecutó este domingo durante el desarrollo de las elecciones internas municipales.

Los agentes intervinientes confirmaron que la aprehensión del creador de contenido se debió a una presunta infracción electoral.

ABC Color accedió a imágenes que muestran el comportamiento de ambos tras ser derivados a la comisaría local por los uniformados.

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Videos exclusivos revelan incidentes en la comisaría de Luque

En las imágenes captadas del procedimiento policial se ve a ambos en la comisaría, tras ser derivados por presunta infracción electoral. El influencer fue detenido por exhibir fajos de dinero en un local electoral, lo que está prohibido y se puede considerar como inducción o compra de votos.

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Mientras que su madre fue detenida por incidentar tras la detención del influencer y además, presuntamente, tomó de forma irregular el dinero incautado de su hijo, alrededor de G. 10 millones en efectivo, conforme informó la Policía.

En los vídeos se ve al influencer permanecer calmado. A su madre se la ve cuestionar la detención de “Masivo”, negarse a colaborar con los agentes hasta que no llegue su abogado y esposo, intentar huir de la comisaría y hasta ser esposada tras incidentar a agentes policiales tanto en la comisaría como dentro de la patrullera.

Las uniformadas intervinientes lograron captar los hechos a través de grabaciones de celular.

Madre de “Masivo bro” denunció supuesto hostigamiento policial

La mujer también intentó instalar que fue víctima de hostigamiento y agresión policial, cuando fue expuesta a la ciudadanía, en el breve tramo que fue trasladada de la comisaría a una patrullera.

Las imágenes muestran la fuerte tensión entre la mujer y las autoridades encargadas de custodiar el orden público en la sede policial.

Dentro de la patrullera atacó a la agente policial que se encontraba grabando el actuar de la detenida. A la par, la mujer denunciaba que la uniformada se burló de ella por ser la madre del influencer y que fue víctima de un injusto proceder policial.

Además, exigía saber dónde fue derivado su hijo, de quien dijo no tener información.

Incautan G. 10 millones del poder de influencer

La aprehensión se dio en la Escuela Gral. Elizardo Aquino de Luque alrededor de las 15:30 de este domingo, en medio del desarrollo de las Elecciones Internas Municipales. La Fiscalía intervino de oficio inmediatamente tras recibir los reportes de los veedores en el centro de votación luqueño.

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Según los datos policiales, el influencer fue aprehendido por exhibir fajos de billetes en el local de votación y de su poder se incautaron de G. 10.000.000 en efectivo. Al momento de la intervención alegó que “no sabía” que eso estaba prohibido.