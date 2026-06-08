Meteorología: lunes lluvioso y con alerta de tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde poco después de las 5:00 de hoy está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, en el Chaco.
Las precipitaciones y tormentas eléctricas continuarían en gran parte del país mañana, martes, y al menos hasta el miércoles.
La temperatura hoy y durante los próximos días
El ambiente en Paraguay sería hoy fresco a la mañana y cálido durante la tarde, y se esperan temperaturas máximas de 23 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 21 en Encarnación y hasta 28 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
17°C
26°C
San Pedro
17°C
25°C
Caacupé
17°C
23°C
Villarrica
16°C
23°C
Coronel Oviedo
16°C
24°C
Caazapá
16°C
22°C
Encarnación
15°C
21°C
San Juan Bautista
15°C
21°C
Paraguarí
16°C
22°C
Ciudad del Este
15°C
24°C
Asunción
17°C
23°C
Pilar
15°C
21°C
Pedro Juan Caballero
14°C
26°C
Salto del Guairá
14°C
25ºC
Pozo Colorado
18°C
24°C
Fuerte Olimpo
19°C
28°C
Mariscal Estigarribia
19°C
25°C
No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.