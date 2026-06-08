Meteorología: lunes lluvioso y con alerta de tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 5:00 de hoy está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, en el Chaco.

Las precipitaciones y tormentas eléctricas continuarían en gran parte del país mañana, martes, y al menos hasta el miércoles.

La temperatura hoy y durante los próximos días

El ambiente en Paraguay sería hoy fresco a la mañana y cálido durante la tarde, y se esperan temperaturas máximas de 23 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 21 en Encarnación y hasta 28 en el Chaco.

Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 17°C 26°C San Pedro 17°C 25°C Caacupé 17°C 23°C Villarrica 16°C 23°C Coronel Oviedo 16°C 24°C Caazapá 16°C 22°C Encarnación 15°C 21°C San Juan Bautista 15°C 21°C Paraguarí 16°C 22°C Ciudad del Este 15°C 24°C Asunción 17°C 23°C Pilar 15°C 21°C Pedro Juan Caballero 14°C 26°C Salto del Guairá 14°C 25ºC Pozo Colorado 18°C 24°C Fuerte Olimpo 19°C 28°C Mariscal Estigarribia 19°C 25°C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.