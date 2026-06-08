Clima
08 de junio de 2026 a la - 05:26

Meteorología: lunes lluvioso y con alerta de tormentas en Paraguay

En horas de esta mañana se ve un cielo nublado en la Costanera de Asunción
Pedro González

La jornada de hoy amaneció con lluvias dispersas y se espera que estas continúen durante los próximos días. Dos departamentos están bajo alerta de posibles tormentas “moderadas a fuertes” durante la mañana de hoy.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 5:00 de hoy está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, en el Chaco.

Las precipitaciones y tormentas eléctricas continuarían en gran parte del país mañana, martes, y al menos hasta el miércoles.

La temperatura hoy y durante los próximos días

El ambiente en Paraguay sería hoy fresco a la mañana y cálido durante la tarde, y se esperan temperaturas máximas de 23 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este, 21 en Encarnación y hasta 28 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

17°C

26°C

San Pedro

17°C

25°C

Caacupé

17°C

23°C

Villarrica

16°C

23°C

Coronel Oviedo

16°C

24°C

Caazapá

16°C

22°C

Encarnación

15°C

21°C

San Juan Bautista

15°C

21°C

Paraguarí

16°C

22°C

Ciudad del Este

15°C

24°C

Asunción

17°C

23°C

Pilar

15°C

21°C

Pedro Juan Caballero

14°C

26°C

Salto del Guairá

14°C

25ºC

Pozo Colorado

18°C

24°C

Fuerte Olimpo

19°C

28°C

Mariscal Estigarribia

19°C

25°C

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.