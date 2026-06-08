A La Gran 7-30
08 de junio de 2026 a la - 13:36

AUDIO: Asunción: Añetete da abrazo republicano al cartista Camilo Pérez, con “bendición” de Abdo y Wiens

Camilo Perez en chaqueta roja, rodeado de hombres en camisas blancas y grises, en salón con bandera paraguaya y micrófonos.
Camilo Perez (centro con chaleco rojo) junto al diputado Daniel Centurión (izq.) y a su derecha el presidente de Diputados y su jefe de campaña, Raúl Latorre (ANR, HC) en el PC de Añeteté esta mañana.Osmar Henry