A La Gran 7-30
08 de junio de 2026 a la - 13:28

AUDIO: Elecciones internas: “Bachi” Núñez evalúa “victoria” cartista y abogó por la unidad

Basilio Núñez responde a preguntas sobre el apresamiento del exsenador Erico Galeano (ANR, HC).
Gentileza Senado