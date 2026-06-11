A La Gran 7-30
11 de junio de 2026 a la - 09:45

AUDIO: Mundial: ¿cuántos paraguayos ya viajaron a EE.UU. para ver a la Albirroja?

Un hombre y una mujer sostienen una bandera de Paraguay, rodeados de jóvenes felices en el aeropuerto con equipaje.
Aficionados paraguayos en el aeropuerto Silvio Pettirossi se alistan para el Mundial de Fútbol 2026.José Heid