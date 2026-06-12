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12 de junio de 2026 a la - 13:12

Meteorología: ¿Vemos el partido de la Selección Paraguaya afuera o bajo techo?

El discurso de agradecimiento del capitán de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Gómez tras la goleada ante Nicaragua, en el amistoso de despedida de la Albirroja. (Foto: @Albirroja)
El discurso de agradecimiento del capitán de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Gómez tras la goleada ante Nicaragua, en el amistoso de despedida de la Albirroja. (Foto: @Albirroja)