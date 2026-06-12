La formación de Paraguay para enfrentar hoy a Estados Unidos

La selección de Paraguay juega la Copa del Mundo después de 16 años. La Albirroja de Gustavo Alfaro debuta en el Mundial 2026: por la primera fecha del Grupo D, a las 22:00, hora de nuestro país, enfrenta a Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

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Aunque evitó confirmar la alineación en la emotiva conferencia del jueves, Alfaro aseguro que “tengo el equipo, no tengo misterios“. De todas maneras, antes de anunciar a los medios, decidió primero comunicar a los jugadores en la charla fijada horas más tarde.

#AnchoAmericano | GUSTAVO ALFARO, SELECCIONADOR NACIONAL 🇵🇾



🗣️ "Voy a terminar de definir el equipo y se lo comunicaré a los jugadores en la charla técnica previa al partido"



🗣️"Obviamento tengo el once definido, estoy esperando el tema de Julio y algunos detalles"



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Mundial 2026: dudas despejas en la alineación de Paraguay

Hasta ayer, las únicas dudas eran el arco y quién reemplazaba a Julio Enciso. Pero a esta altura del días, están disipadas. Orlando Gill es el elegido para atajar, mientras que el canterano de Libertad sorprendió al entrenar con normalidad y es titular.

Enciso había encendido las alarmas al sufrir una lesión muscular en el amistoso frente a Nicaragua un día antes del viaje a Norteamérica. El futbolista paraguayo entrenó toda la semana en campo y con balón y en la última sesión, participó de la práctica de fútbol.

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La formación de Paraguay vs. Estados Unidos hoy en el Mundial 2026

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón; Julio Enciso y Antonio Sanabria.