“Ni mberu ndovevéi”

La calle Palma, las paralelas y transversales lucen sin la gente que tradicionalmente le da vida. El feriado de hoy, Aniversario de la Paz del Chaco, también contribuye para que todos se refugien en sus hogares.

El tiempo aún se presenta nuboso, pero si uno eleva la mirada hacia el cielo, puede notar la posibilidad de un despeje y que las condiciones climáticas mejorarían con el correr de las horas.

En la calle Palma amanecieron varias pantallas gigantes para ver el partido de esta noche que comenzará a las 22:00. Igualmente, en la Plaza de la Democracia se montó otra gran pantalla con escenario, donde se prevé la actuación de grupos musicales. Sobre Estrella y Nuestra Señora de la Asunción amanecieron varios carritos del venta, que esta noche ofertarán comestibles y la tradicional “leche, leche, leche”, que en la jerga peloteril es la espumante cerveza.

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La cuenta regresiva ya irá anunciando la hora del inicio del partido.

En una recorrida por la ciudad, las zonas del Mercado 4 y los supermercados registran más movimiento. La gente acude para conseguir carne y preparar el asado de la previa del fútbol

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El silencio cederá a la euforia a medida que avanzan las horas y es de esperar que el nerviosismo, la impaciencia se coronen con una gran victoria de la Albirroja, para que la afición descargue su alegría en las calles en los tradicionales festejos.