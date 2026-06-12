Nacionales
12 de junio de 2026 a la - 09:49

“Ni mberu ndovevéi”

Silenciosa Asunción esperando la hs de partido.
Así está el centro de Asunción. La gente se refugió en los hogares para esperar el partido Paraguay-EEUU.Aníbal Velázquez

Es una expresión guaraní muy popular para describir el nulo movimiento en un lugar. Significa “ni las moscas vuelan”. Es la realidad de las primeras horas del centro de Asunción: calles sin gente, poco movimiento de autos y comercios cerrados. Y no es para menos, la gente está “acuartelada” en los hogares para esperar la hora del partido entre Paraguay y Estados Unidos.

La calle Palma, las paralelas y transversales lucen sin la gente que tradicionalmente le da vida. El feriado de hoy, Aniversario de la Paz del Chaco, también contribuye para que todos se refugien en sus hogares.

El tiempo aún se presenta nuboso, pero si uno eleva la mirada hacia el cielo, puede notar la posibilidad de un despeje y que las condiciones climáticas mejorarían con el correr de las horas.

Silenciosa Asunción esperando la hs de partido.
En la Plaza de la Democracia se montó otra pantalla gigante. De fondo el imponente hotel Guaraní.

En la calle Palma amanecieron varias pantallas gigantes para ver el partido de esta noche que comenzará a las 22:00. Igualmente, en la Plaza de la Democracia se montó otra gran pantalla con escenario, donde se prevé la actuación de grupos musicales. Sobre Estrella y Nuestra Señora de la Asunción amanecieron varios carritos del venta, que esta noche ofertarán comestibles y la tradicional “leche, leche, leche”, que en la jerga peloteril es la espumante cerveza.

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La cuenta regresiva ya irá anunciando la hora del inicio del partido.

En una recorrida por la ciudad, las zonas del Mercado 4 y los supermercados registran más movimiento. La gente acude para conseguir carne y preparar el asado de la previa del fútbol

El silencio cederá a la euforia a medida que avanzan las horas y es de esperar que el nerviosismo, la impaciencia se coronen con una gran victoria de la Albirroja, para que la afición descargue su alegría en las calles en los tradicionales festejos.