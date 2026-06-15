A La Gran 7-30
15 de junio de 2026 a la - 12:58

AUDIO: Inauguran nueva sede del Cuerpo de Bomberos de la Policía Nacional

Edificio amarillo de la Policía Nacional con bandera paraguaya y camión de bomberos rojo estacionado.
La Policía Nacional inauguró su nueva sede del Cuerpo de Bomberos en un evento oficial en Asunción.