Un encuentro de relleno, que no cuenta con motivación deportiva —pese a que Cerro Porteño cumplía su mejor campaña en ocho ediciones del torneo de integración—; en la formación azulgrana, Gustavo Costas apostó por juveniles en más de la mitad de su once inicial, con algunos debutantes, con la intención de empezar a ver valores de la cantera en este cierre de año para el olvido, en la difícil misión que tendrá de lavarse la cara en la siguiente temporada.

Por el lado de Libertad, con un equipo de mayor rodaje en la élite, esa diferencia se vio reflejada en el trámite. Apenas en los primeros compases, un saque largo del portero Víctor Rojas activó la corrida al espacio de Alexis Fretes, quien se metió en el área y, tras meter el centro, recibió la plancha del debutante Cristhian Zaracho. Alipio Colmán pitó penal —ratificado por el VAR—, y Cristhian Martínez lo cambió por gol descolocando a “Gatito” Fernández.

Sin la reacción y la rebeldía azulgrana, antes de llegar a la media hora, el Gumarelo logró duplicar su diferencia con un tanto originado en un tiro de esquina de Samuel Villalba pasado al segundo poste, donde apareció Luciano Nequecaur para empalmar de derecha; “Gatito” Fernández desvió levemente el esférico, que dio en el poste, cruzó la portería y cayó a los pies de Rodrigo Vera Acuña, quien empujó el balón con el arco a su merced.

En el segundo tiempo, el partido perdió aún más chispa y se volvió todavía más apático que en la primera mitad. Para intentar cambiarle la cara al ataque, Gustavo Costas mandó a la cancha a Juan Manuel Iturbe y a Derlis Rodríguez, aunque ninguno logró pesar ni influir en el juego ofensivo azulgrana. Con el correr de los minutos, Libertad —que venía marcando el pulso— bajó un cambio, se limitó a manejar la ventaja a su favor y se enfocó en enfriar el trámite para cerrar el partido.

Alcanzando el último cuarto de hora, el elenco comandado por Ariel Galeano convirtió el marcador en goleada aprovechando las concesiones que dejaba Cerro Porteño en su desesperado afán de ir en busca del descuento, con un envío cruzado desde campo propio del lateral derecho Samuel Villalba que dejó de frente a la portería al lateral por el lado opuesto, Alexis Fretes, quien definió al costado izquierdo de Roberto Fernández en un tanto que fue convalidado por el VAR, tras los trazados de líneas.