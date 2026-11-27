Un empresario fue víctima de un atentado con arma de fuego en su vivienda, ubicada en el barrio Puerto Pabla de Lambaré. Desconocidos que se desplazaban en una motocicleta realizaron varios disparos contra su vehículo, que estaba estacionado frente a su propiedad. En el lugar se encontraron al menos 11 vainillas servidas.

El hecho se registró alrededor de las 20:20 del jueves. La víctima, identificada como Manuel Segovia, manifestó que se encontraba dentro de la casa junto con su familia cuando escuchó las detonaciones. Al salir, constató que su automóvil había sido alcanzado por los proyectiles.

El empresario sospecha que el ataque podría estar relacionado con un conflicto económico con un familiar, aunque el trasfondo del atentado todavía debe ser esclarecido por los investigadores.

Lea más: San Lorenzo: persecución entre choferes de bus terminó a golpes y con una pasajera herida

Atacantes llegaron en motocicleta

El comisario Gustavo Escobar, de la Comisaría 17ª de Lambaré, explicó que recibieron una alerta del sistema 911 y acudieron al lugar para iniciar los procedimientos.

Según los primeros datos recabados por los intervinientes, los presuntos autores serían dos hombres que llegaron a bordo de una motocicleta. De acuerdo con el relato de vecinos, ambos vestían prendas oscuras y utilizaban cascos. Uno de ellos habría efectuado los disparos sin descender del biciclo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agentes de Criminalística encontraron inicialmente 11 vainillas servidas en la escena. El vehículo presenta entre dos y tres impactos de bala, según la inspección preliminar.

Lea más: Dos hombres fueron a vender armas y terminaron acribillados sobre un puente en Bella Vista Sur

Empresario apunta a un conflicto económico familiar

En conversación con los medios, Segovia confirmó que mantiene problemas con un pariente y no descartó que ese conflicto haya motivado el atentado.

«Tengo un problema con un pariente», manifestó, al señalar que la disputa tendría relación con una deuda de dinero. No obstante, evitó brindar mayores detalles y sostuvo que espera que la investigación permita aclarar lo ocurrido.

El empresario también relató que su familia estaba dentro de la vivienda al momento del ataque. Entre los presentes se encontraba su suegro, quien padece problemas cardíacos y sufrió una descompensación de presión arterial tras el episodio.

Policía busca imágenes de circuito cerrado

La Policía Nacional convocó a personal de Criminalística y del Departamento de Investigaciones para realizar los trabajos técnicos y recabar evidencias.

El comisario Escobar indicó que buscarán imágenes de cámaras de seguridad de viviendas cercanas, ya que el circuito cerrado de la propiedad atacada no se encuentra operativo.

Mientras avanzan las averiguaciones para identificar a los responsables, la Comisaría 17ª anunció que reforzará el patrullaje en la zona. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni detenidos por el atentado.