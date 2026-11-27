Con carácter urgente y un plazo perentorio de cinco días hábiles, la Fiscalía requirió a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y al equipo interventor del Banco Central del Paraguay (BCP) en Ueno Bank la remisión de documentos sobre las operaciones económicas, financieras, tributarias y contables del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez. Según los investigadores fiscales, la diligencia se enmarca en la causa abierta contra Miguel Vázquez, titular del Grupo Vázquez, por el presunto vaciamiento de la entidad bancaria.

De acuerdo con documentos y correos internos de Ueno Bank a los que accedió nuestro diario, Alejandro Domínguez mantenía una estrecha relación comercial con el conglomerado. Primero vendió el 50% de su participación en la firma Jet Par LLC por US$ 750.000 al Grupo Vázquez y posteriormente percibió “anticipos de comisiones futuras” por más de US$ 3.500.000.

ORIGEN DE FONDOS Y SUSTENTO DE LOS PAGOS

En ambos oficios, el Ministerio Público enfatiza la necesidad de reconstruir la trazabilidad del dinero tras conocerse las transferencias por US$ 3.525.000 bajo el concepto de “anticipo de comisiones futuras” y la participación accionaria vendida por US$ 750.000. Al equipo interventor del BCP le exige precisar los negocios que Domínguez cerró con los principales accionistas del vaciado Ueno Bank.

“En atención a la naturaleza, cuantía y características de las operaciones señaladas, resulta necesario determinar la eventual participación de las entidades comprendidas en el proceso de intervención, reconstruir la trazabilidad de los fondos, establecer el origen y fundamento económico de los pagos y obtener la documentación contractual, bancaria, contable y societaria que permita establecer las circunstancias de dichas operaciones” (sic), señala el documento fiscal.

Los investigadores ordenaron a los interventores informar sobre cualquier vínculo comercial, bancario, financiero o contractual de Alejandro Domínguez con Ueno Bank, Ueno Casa de Bolsa, Ueno Seguros, U Holding y demás sociedades intervenidas. El informe debe individualizar cada entidad, el tipo de relación y sus fechas de inicio y finalización, junto con todos los antecedentes.

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Asimismo, la Fiscalía solicitó verificar en los archivos físicos o digitales la existencia del contrato firmado el 28 de octubre de 2025, citado como respaldo de los pagos a Domínguez. De hallarse, exige una copia íntegra que incluya adendas, anexos y modificaciones.

El pedido también abarca la identificación de todas las personas físicas y jurídicas intervinientes en el acuerdo, el objeto del contrato, las obligaciones de cada parte, los servicios o gestiones que originaron el derecho a cobrar comisiones y las propuestas comerciales previas a la negociación.

TRANSFERENCIAS BAJO LA LUPA

En otro apartado, el Ministerio Público pide confirmar las transferencias, desembolsos y acreditaciones efectuadas entre el 24 de diciembre de 2025 y el 20 de agosto de 2026 por el Grupo Vázquez a favor de Alejandro Domínguez. Exige detallar fechas de acreditación, cuentas de origen, moneda, ordenantes y demás datos específicos para seguir la ruta del dinero.

La investigación alcanza también al desembarco del banco húngaro OTP Bank en Ueno Bank. La Fiscalía solicitó informes sobre las negociaciones, acuerdos y propuestas, además de identificar a todos los intermediarios, incluidos Alejandro Domínguez y el Grupo Vázquez. De existir un convenio, pide explicar el mecanismo utilizado para fijar comisiones u honorarios por intermediación, respaldado con evaluaciones, métodos de cálculo, actas y autorizaciones societarias.

FACTURAS Y REGISTROS CONTABLES

El equipo fiscal instó a los interventores a reportar los asientos contables vinculados a los desembolsos a favor de Alejandro Domínguez, discriminados por ejercicio fiscal, cuentas y conceptos. “Remitir las facturas, recibos, comprobantes internos, notas de débito, notas de crédito y demás documentos utilizados para respaldo de las operaciones” (sic), ordena el oficio.

En este punto, exige aclarar si los comprobantes cumplen con las normas tributarias y contables vigentes y si se practicaron las retenciones impositivas correspondientes.

JET PAR LLC Y LOS FONDOS DE LA CONMEBOL

El requerimiento incluye la documentación sobre la sociedad entre Domínguez y el Grupo Vázquez o cualquier empresa intervenida, con énfasis en la firma Jet Par LLC y el pago de US$ 750.000 realizado por la accionista de Ueno Bank al dirigente deportivo.

Finalmente, el documento aborda los fondos de la Confederación Sudamericana de Fútbol depositados en Ueno Bank u otras entidades intervenidas durante 2025 y 2026. La Fiscalía exige detallar los productos financieros contratados, los saldos actuales y todos los movimientos registrados.

Piden fiscalizar la evolución patrimonial y auditoría tributaria

El oficio remitido a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) busca reconstruir la evolución económica, tributaria y contable de Alejandro Domínguez desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha de respuesta del informe.

La Fiscalía solicita a la administración tributaria identificar las actividades económicas declaradas por el titular de la Conmebol, sus ingresos, operaciones comerciales registradas y los documentos respaldatorios presentados. El pedido incluye copia íntegra de todas las declaraciones juradas –originales y rectificadas– correspondientes a ese periodo, junto con formularios, anexos y papeles de trabajo.

También exige copia de los registros y libros contables y comerciales, además de los balances y estados financieros de los ejercicios 2023, 2024, 2025 y 2026, según corresponda.

Entre los comprobantes requeridos figuran facturas emitidas y recibidas, notas de crédito y débito, documentos tributarios electrónicos, constancias de retenciones y respaldos de operaciones extraordinarias, anticipos, comisiones u honorarios. El foco apunta a todos los documentos emitidos por el Grupo Vázquez, Miguel Vázquez o Ueno Bank a favor de Domínguez –o viceversa– desde enero de 2023.

FISCALIZACIÓN DE US$ 4,27 MILLONES

El equipo investigador pidió además antecedentes de cualquier fiscalización, verificación o auditoría previa de la DNIT sobre Alejandro Domínguez, así como solicitudes de devolución de créditos fiscales, compensaciones o facilidades de pago.

Como punto central, la Fiscalía instó a la DNIT a ejecutar una fiscalización y trazabilidad integral sobre las operaciones declaradas por Alejandro Domínguez para comprobar su veracidad y contrastarlas con las transferencias recibidas entre el 30 de octubre de 2024 y el 20 de agosto de 2026, que totalizan unos US$ 4.274.000.