En una conferencia de prensa este viernes, el presidente Pedro Alliana anunció que el próximo lunes 7 de diciembre será día feriado.

Con esa medida, el presidente Alliana crea un ‘puente’ con el feriado del martes 8 de diciembre, Día de la Virgen de Caacupé, una de las celebraciones religiosas más importantes de cada año en Paraguay, que suele ver movilizaciones de decenas de miles de personas que peregrinan a esa ciudad del departamento de Cordillera.

“Somos un pueblo de fe y quiero que todos los que deseen puedan peregrinar o disfrutar esos días en familia recorriendo nuestro hermoso país y todo lo que el turismo interno tiene para ofrecer”, dijo el presidente Alliana.

Momentos después de la conferencia de prensa, la Presidencia de la República publicó el decreto que oficializa el próximo 7 de diciembre como feriado.

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Al establecer el 7 de diciembre como feriado este año, se crea un ‘fin de semana largo’ de cuatro días entre el sábado 5, el domingo 6 y los feriados consecutivos del lunes 7 y el martes 8 de diciembre.

Hasta tres feriados extra cada año

Una ley aprobada y promulgada en 2025 otorga al presidente de la República el poder de declarar hasta tres feriados extraordinarios a su discreción cada año.

Este año esa potestad fue utilizada solo una vez anterior: cuando el entonces presidente Santiago Peña declaró feriado el martes 30 de junio en celebración de la victoria de la selección paraguaya de fútbol sobre Alemania, en el Mundial de fútbol, el día anterior.