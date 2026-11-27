En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 5:30 de hoy está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” con “ocasional caída de granizos” - en cuatro departamentos: San Pedro, Misiones, Ñeembucú y Presidente Hayes.

Las precipitaciones continuarían mañana, sábado, en la mayor parte del país. Sin embargo, el domingo habría una pausa en las lluvias en casi todo el territorio nacional, con algunas excepciones en zonas del Chaco.

Aumento de la temperatura

El ambiente se mantiene cálido, con temperaturas máximas que hoy alcanzarían 27 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 31 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 24 grados.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 23 °C 29 °C San Pedro 23 °C 28 °C Caacupé 22 °C 26 °C Villarrica 22 °C 26 °C Coronel Oviedo 23° C 25 °C Caazapá 22 °C 26 °C Encarnación 20 °C 24 °C San Juan Bautista 20 °C 26 °C Paraguarí 22 °C 26 °C Ciudad del Este 22 °C 24 °C Asunción 22 °C 27 °C Pilar 19 °C 27 °C Pedro Juan Caballero 22 °C 27 °C Salto del Guairá 21 °C 25 ºC Pozo Colorado 23 °C 29 °C Fuerte Olimpo 24 °C 31 °C Mariscal Estigarribia 23 °C 29 °C

Los índices aumentarían levemente en los próximos días, con máximas de 29 grados el sábado y 31 grados el domingo en la capital.