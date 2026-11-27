En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde poco después de las 5:30 de hoy está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” con “ocasional caída de granizos” - en cuatro departamentos: San Pedro, Misiones, Ñeembucú y Presidente Hayes.
Las precipitaciones continuarían mañana, sábado, en la mayor parte del país. Sin embargo, el domingo habría una pausa en las lluvias en casi todo el territorio nacional, con algunas excepciones en zonas del Chaco.
Aumento de la temperatura
El ambiente se mantiene cálido, con temperaturas máximas que hoy alcanzarían 27 grados centígrados en Asunción, 24 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 31 en el Chaco, con mínimas entre 19 y 24 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
23 °C
29 °C
San Pedro
23 °C
28 °C
Caacupé
22 °C
26 °C
Villarrica
22 °C
26 °C
Coronel Oviedo
23° C
25 °C
Caazapá
22 °C
26 °C
Encarnación
20 °C
24 °C
San Juan Bautista
20 °C
26 °C
Paraguarí
22 °C
26 °C
Ciudad del Este
22 °C
24 °C
Asunción
22 °C
27 °C
Pilar
19 °C
27 °C
Pedro Juan Caballero
22 °C
27 °C
Salto del Guairá
21 °C
25 ºC
Pozo Colorado
23 °C
29 °C
Fuerte Olimpo
24 °C
31 °C
Mariscal Estigarribia
23 °C
29 °C
Los índices aumentarían levemente en los próximos días, con máximas de 29 grados el sábado y 31 grados el domingo en la capital.