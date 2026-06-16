A La Gran 7-30
16 de junio de 2026 a la - 10:09

AUDIO: Banda vinculada a otros golpes similares estaría detrás del asalto a entidades bancarias en Santa Rita

El fiscal adjunto Celso Sanabria (de sombrero) dialoga con los fiscales Rocío González y Édgar Benítez, frente a la sede del banco Familiar, afectada por el megaasalto.
El fiscal adjunto Celso Sanabria (de sombrero) dialoga con los fiscales Rocío González y Édgar Benítez, frente a la sede del banco Familiar, afectada por el megaasalto.gentileza