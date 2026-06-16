Pronostican tormentas intensas y frío: ¿desde cuándo?

Según anunció el gerente de Pronósticos de la Dirección de Meteorología, Julio Ayala, un sistema de tormentas ingresará desde Argentina hacia finales del jueves y generará precipitaciones puntualmente intensas durante gran parte del viernes.

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“Esperamos que ingrese hacia el final de la jornada de ese jueves un sistema de tormentas desde la Argentina”, explicó el especialista.

Precisó que los primeros fenómenos se desarrollarían durante la noche en Ñeembucú y Misiones, para luego avanzar rápidamente hacia Asunción y los departamentos del centro del país.

¿Cuándo comenzarán las lluvias?

Ayala indicó que en la capital las precipitaciones comenzarían alrededor de la medianoche del jueves. “Ya el sistema de tormentas estaría sobre nuestra capital y eso se extiende en la madrugada y la mañana”, señaló.

El pronosticador agregó que el viernes será una jornada marcada por las lluvias y tormentas, especialmente durante las primeras horas del día. Incluso durante la tarde podrían persistir algunas lloviznas y abundante nubosidad, aunque la tendencia será a una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

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Tormentas puntualmente intensas

Meteorología advirtió que algunas precipitaciones podrían alcanzar intensidad importante. “Durante ese viernes, una jornada lluviosa con lluvias y tormentas puntualmente intensas a lo largo del día, principalmente durante la madrugada y la mañana”, manifestó Ayala.

Según explicó, los fenómenos más significativos se concentrarían inicialmente sobre la capital y el área Central, para luego desplazarse hacia el norte del territorio nacional.

El frío intenso volverá después de las lluvias

Tras el paso del sistema de tormentas, los vientos rotarán al sector sur y provocarán un nuevo descenso de la temperatura.

Sin embargo, Ayala aclaró que el frente previsto para el viernes no será el más intenso. El especialista adelantó que otro refuerzo de aire frío ingresará durante la noche del domingo. “Es el causante de traer una masa de aire mucho más fría”, indicó.

Detalló que para el lunes se esperan mínimas cercanas a los 13 °C, aunque la sensación térmica podría ubicarse entre tres y cuatro grados por debajo debido a los fuertes vientos del sur.

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Temperaturas de hasta 6 °C la próxima semana

El meteorólogo señaló que el ambiente más frío se sentirá entre el miércoles y el jueves de la próxima semana, cuando la nueva masa de aire polar se establezca plenamente sobre el país. “Las mínimas podrían caer cerca de los 6 a 7 °C en principio”, adelantó.

Respecto al tradicional veranillo de San Juan, Ayala afirmó que por el momento no se observan condiciones favorables para un período cálido alrededor del 24 de junio. “Predominaría el ambiente frío, fresco”, concluyó, aunque no descartó que las temperaturas puedan aumentar ligeramente después de esa fecha.