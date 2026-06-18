A La Gran 7-30
18 de junio de 2026 a la - 10:39

AUDIO: IPS elimina medicamentos del vademécum: por qué se realiza la “depuración”

Mujer de cabello largo y rubio en blazer negro habla ante un salón con fondo de madera y cortinas rojas.
Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística del IPS.Gentileza