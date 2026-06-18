A La Gran 7-30
18 de junio de 2026 a la - 10:37

AUDIO: Megaataque en Santa Rita: descubren “aguantadero” y hay 4 detenidos

Cuatro detenidos por el ataque a entidades bancarias de Santa Rita.
Cuatro detenidos por el ataque a entidades bancarias de Santa Rita.Gentileza, Policía