A La Gran 7-30
22 de junio de 2026 a la - 12:38

AUDIO: Salario mínimo en Paraguay es “un techo, no un piso”, cuestionan trabajadores

La suba del salario mínimo supone desafíos para la formalización.
La suba del salario mínimo supone desafíos para la formalización.Gentileza