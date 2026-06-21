Cabo Verde hace historia por segunda vez y detiene la marcha de otro campeón mundial

Uruguay y Cabo Verde cerraron la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026, con un cotejo que fue como un nuevo triunfo para los africanos, tal como sucedió en su debut en mundiales, contra la poderosa España.

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Los caboverdianos siguen dando sorpresas, y esta vez le tocó sufrir a un sudamericano, en un cotejo manejado por estos, pero donde los isleños supieron aprovechar los momentos propicios, y sobretodo un blooper de los uruguayos, con colaboración de su experimentado portero Muslera para el gol de la igualdad final.

Este domingo 21 de junio de 2026 es histórico para los africanos, pues convirtieron su primer gol en mundiales a través de Kevin Pina, que inclusive puso la provisoria ventaja de 1-0 contra Uruguay, a los 21′. Luego vino la reacción uruguaya por parte de Maximiliano Araújo a los 44′ y 7′ después la ventaja por intermedio de Agustín Canobbio.

El segundo tanto histórico para Cabo Verde fue de Hélio Varela, a los 61′ de la complementaria.

España lidera el Grupo H luego de imponerse a Arabia Saudí, con 4 puntos, mientras Uruguay y Cabo Verde suman 2, y Arabia 1.

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Los partidos por esta serie se completarán el viernes 26, con los juegos Uruguay vs. España en Guadalajara y Cabo Verde vs. Arabia Saudí en Houston, en simultáneo, a las 21:00.

SÍNTESIS

Cancha: Estadio de Miami.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega), Asistente 1: Jan Erik Engan (Noruega), Asistente 2: Isaak Bashevkin (Noruega), Cuarto árbitro: Tori Penso (Estados Unidos), Quinto árbitro: Brooke Mayo (Estados Unidos), VAR: Willy Delajod (Francia), AVAR: Jerome Brisard (Francia), SVAR: Dennis Higler (Países Bajos).

Alineaciones

Uruguay: Fernando Muslera; Sebastián Cáceres, Guillermo Varela, Mathias Olivera; Manuel Ugarte (70′ Nicolás de la Cruz), Rodrigo Benancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Maximiliano Araújo (81′ Brian Rodríguez), Juan Manuel Sanabria; Federico Vinas (70′ Darwin Núñez). D.T.: Marcelo Bielsa

Cabo Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina (70′ Laros Duarte), Jamiro Monteiro (80′ Yannick Semedo), Garry Rodrigues (58′ Helio Varela), Telmo Arcanjo (ST Deroy Duarte; Gilson Benchimol (58′ Nuno Da Costa), Ryan Mendes. D.T.: Pedro Leitão Brito.

Goles: 44′ Maximiliano Araújo, 45+6′ Agustín Canobbio (U); 21′ Kevin Pina, 61′ Hélio Varela (CV).

Amonestados: Mathias Olivera y Rodrigo Bentancur (U); Sindy Lopes Cabral, Diney Borges (CV).