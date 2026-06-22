Alerta: tormentas se desarrollan sobre ocho departamentos

El boletín meteorológico emitido a las 8:20 indica que celdas de tormentas persisten y otras se desarrollan sobre el noreste, este y sureste de la Región Oriental, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta mañana.

Según las previsiones, se registrarán lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizos.

Puntualmente, se esperan temporales en:

Concepción (sureste)

San Pedro (centro y este)

Caaguazú (centro y este)

Caazapá (este)

Itapuá (este)

Alto Paraná

Amambay (sur)

Canindeyú

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Marcado descenso de la temperatura

Con el avance de estas tormentas también llega un intenso frente frío, con fuertes vientos que rotan al sector sur y se presentan con intensidad moderada en varios puntos del país.

Las temperaturas máximas previstas para la fecha son de entre 15 y 25 °C. Las temperaturas mínimas se registrarían durante la noche, con valores entre 8 y 13 °C en la Región Oriental y entre 11 y 15 °C en la Occidental.

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Para los próximos días se anuncian mínimas de hasta 5 °C en algunos puntos del país.