Clima
22 de junio de 2026 a la - 09:07

Alerta: tormentas se desarrollan sobre ocho departamentos

Jornada navideña con lluvias en la capital de Misiones.
Fuertes tormentas se desarrollan sobre ocho zonas del país este lunes. Jesús Riveros

La Dirección de Meteorología actualizó su aviso para anunciar que sigue avanzando un sistema de tormentas hacia distintos puntos del territorio nacional. Actualmente, se anuncian fuertes temporales en ocho departamentos.

Por ABC Color

El boletín meteorológico emitido a las 8:20 indica que celdas de tormentas persisten y otras se desarrollan sobre el noreste, este y sureste de la Región Oriental, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta mañana.

Según las previsiones, se registrarán lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizos.

Puntualmente, se esperan temporales en:

  • Concepción (sureste)
  • San Pedro (centro y este)
  • Caaguazú (centro y este)
  • Caazapá (este)
  • Itapuá (este)
  • Alto Paraná
  • Amambay (sur)
  • Canindeyú

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Marcado descenso de la temperatura

Con el avance de estas tormentas también llega un intenso frente frío, con fuertes vientos que rotan al sector sur y se presentan con intensidad moderada en varios puntos del país.

Las temperaturas máximas previstas para la fecha son de entre 15 y 25 °C. Las temperaturas mínimas se registrarían durante la noche, con valores entre 8 y 13 °C en la Región Oriental y entre 11 y 15 °C en la Occidental.

Para los próximos días se anuncian mínimas de hasta 5 °C en algunos puntos del país.