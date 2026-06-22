Alliana y el dueño del avión que usó Marset, juntos en el Mundial

El vicepresidente Pedro Alliana dejó plasmada en una fotografía su “coincidente” encuentro con el empresario Guillermo del Puerto Moreno y el ministro de Deportes, César Ramírez, durante el partido de la selección paraguaya contra Turquía en el Mundial de la FIFA 2026. Del Puerto es el principal accionista de Grupo Capital SA, firma compradora de la avioneta Beechcraft modelo B58, año 1989.

Esta aeronave pertenecía al exsenador colorado Erico Galeano -condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero- y aparece en la investigación fiscal como el medio de transporte utilizado por los supuestos capos narco Sebastián Marset (extraditado de Bolivia a EE.UU.) y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán (preso en Paraguay) en al menos cinco ocasiones, entre el 24 de noviembre y el 30 de diciembre de 2020.

Negocio tras A Ultranza Py

El 22 de febrero de 2022 arrancó en nuestro país la megaoperación contra el crimen organizado “A Ultranza Py”, un despliegue sin precedentes por la magnitud de la red desbaratada y la cantidad de bienes incautados. Como líderes de la estructura aparecen Marset e Insfrán.

La investigación del Ministerio Público que derivó en la condena de Galeano por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal evidenció que el exlegislador brindó apoyo logístico a la banda facilitándoles traslados aéreos dentro del territorio nacional. Lo hizo a través de la avioneta con matrícula ZP-BHQ, que en ese momento estaba a nombre de la estación de servicio Alpina SA, cuyo principal accionista era Galeano.

Uno de los cinco viajes registrados por la Fiscalía tuvo como destino Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú. En esa oportunidad a bordo iban Sebastián Marset, Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González, todos procesados como integrantes de la red criminal.

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Llamativamente, tras el inicio de la operación judicial, Galeano y sus empresas comenzaron a despojarse de sus bienes; entre ellos, la aeronave que utilizó la banda. Así, el 12 de junio de 2022, Erico concretó la transferencia del avión a la empresa Grupo Capital SA, representada por Guillermo del Puerto Moreno.

Vínculos comerciales

El negocio entre Del Puerto y Galeano se cerró cuando el actual vicepresidente Alliana era diputado y colega de bancada del ahora condenado exsenador. Además, en ese mismo periodo, Del Puerto concretaba su sociedad comercial con Fabiana María Souto Ortiz, esposa de Alliana y actual diputada cartista.

Souto y Del Puerto figuraban como accionistas en Créditos del Sur SA, empresa constituida el 23 de setiembre de 2022 con un capital social de G. 3.000 millones, de acuerdo con registros comerciales.

En tanto, el Grupo Capital SA -comprador del avión- se había constituido en 2013 con un capital de apenas G. 100 millones. Coincidentemente, solo 40 días después de comprar la avioneta por G. 1.000 millones en efectivo (según la factura de Estación de Servicios Alpina SA del 10 de mayo de 2022), la firma aumentó exponencialmente su capital a G. 10.000 millones.

Viajes del Vicepresidente

Tras pasar a manos de Grupo Capital SA, la avioneta fue utilizada en al menos seis ocasiones por el propio Pedro Alliana. En entrevistas pasadas, el segundo del Ejecutivo reconoció conocer a Del Puerto Moreno desde hace 15 años, aunque alegó que el vínculo era estrictamente del ámbito político.