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Ojalá que no se le ocurra ir el jueves para el partido ante Australia. Seguramente debe estar sufriendo ver por TV desde Paraguay.

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Pero ahora le tocó el turno a Alliana, quien metió un “golazo” de mediacancha. Adivinen con quién vio el partido. Se caerán de espalda.

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Claro, a la fiscalía y a la justicia poco o nada le importa el caso. Pero es gravísimo. Si el cartismo no domesticaba las instituciones, muchos iban a estar haciendo guampas en las penitenciarías.

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El TSJE tiene una pelota tata en su campo porque la Alianza opositora le pide más control para las elecciones municipales del 4 de octubre.

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En las internas pasó de todo y hasta un senador denunció que hubo “cargatón” de votos en un momento dado.

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La disidencia colorada también hizo reclamos que cayeron en sacos rotos en la ANR, manejada por los cartistas.

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Preocupan los reclamos que surgen con las máquinas de votación. De acuerdo a un experto en tecnología, son vulnerables.

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Durante el proceso licitatorio ya se “vulneraron” varias cosas para que gane “el caballo del comisario”.

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Está visto que el cartismo vino para quedarse por décadas en el Paraguay. Copan todos los resortes del poder. No es nada democrático lo que estamos viviendo aunque se quiera proyectar otra cosa desde el poder.

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El MEC “con valentía” envió a la Fiscalía de Emily solo 154 casos de supuestos títulos falsos. Adivinen quién no está. Un reconocido exsenador cartista. Si era de la oposición, ya iba a estar en Emboscada.

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Seguimos aguardando que “KachiBachi” cumpla su promesa de “limpiar” de legisladores y funcionarios con supuestos títulos falsos. Si cobran el plus por ese documento, ya deberían estar procesados y presos y con devolución del dinero cobrado indebidamente.

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De Latorre’i no podemos esperar gran cosa. Prometió gua’u rajar a todos los “nepobabies”. Puro cuento. Si cumplía su promesa, tenía que rajarle a la hija de Alliana. Obviamente no se va a animar.

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Los cartistas terminaron expulsándole a la senadora Kattya González porque gua’u descubrió y denunció los “nepobabies”.

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Para el gobierno de “Horror Colorado” pasó como un día más el aniversario de la Jura de la Constitución Nacional. Solo para marcar feriados son fanáticos cartistas y aliados.

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En realidad, el cartismo odia la Carta Magna porque es un gran obstáculo para sus pretensiones autoritarias. En marzo de 2017 intentaron pasar por encima el Art. 189 pero felizmente la ciudadanía democrática frenó el plan de la “enmienda mau”.