Gustavo Alfaro: “Tengo miedo que terminemos transformándonos en jugadores de PlayStation”

La Selección Paraguaya se prepara para un duelo crucial ante Australia, pero la previa quedó marcada por las reflexivas y punzantes palabras de su director técnico. Gustavo Alfaro analizó las drásticas modificaciones que está sufriendo el fútbol moderno debido a las nuevas directrices arbitrales y reglamentarias, mostrando una profunda preocupación por la pérdida de la esencia del juego.

“Es otro deporte, honestamente sí", arrancó diciendo el estratega de la Albirroja, visiblemente disconforme. “Yo creo, aparte, porque el fútbol es pasión. El fútbol es la esterilización de pasión. Las pulsaciones están a mil. O sea, yo me juego mucho todos. Cuando digo ‘yo’, digo general. El protagonista se juega mucho en todo. Entonces, yo lo que tengo miedo es que terminemos transformándonos en jugadores de PlayStation. No, que tenemos ese jugador de PlayStation de buy manual”.

Para Alfaro, la tecnología y el exceso de control están castrando aspectos fundamentales de la competencia: “Entonces, no, no, pará viejo. Discutir esto... la templanza, el dominio de situaciones, el imponerse... hay un montón de factores que se imponen en ese aspecto. Nosotros no hablaron de la regla de bloqueo. Vieron la que pegó en el palo y la que pegó en el travesaño, bueno, fíjense el bloqueo que hay y no pasaba nada. Si nos metían en el gol, es gol. Y eso está prohibido. En consecuencia yo digo: si está prohibido, está prohibido. Está prohibido todo. Y si no, se permite, se permite todo”.

#SelecciónParaguaya | 🗣️"TENGO MIEDO DE CONVERTIRNOS EN JUGADORES DE PLAYSTATION"



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La polémica con Miguel Almirón y los errores “convalidados”

Para ejemplificar su descontento, el DT recordó una confusa jugada ocurrida en el duelo contra Estados Unidos que involucró a la gran figura paraguaya, Miguel Almirón, donde la ley de la ventaja terminó desdibujando la justicia del partido.

“La jugada de Miguel Almirón. La jugada de Miguel que le sacan la amarilla en el partido de Estados Unidos: si nosotros en ese centro metemos el gol, se cobra gol. Y después vinieron para atrás y cobraron la falta. Entonces, ¿por qué? Porque la orden que se dijo es que se le da continuidad, y se convierte en gol, no se dice nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos convalidando algo que fue un error”, cuestionó con firmeza.

El técnico fue tajante al cerrar este apartado, remarcando la velocidad con la que se implementaron estas modificaciones: “Entonces, ahí es donde yo digo: yo acepto las reglas, pero cuidado. A mí me parece que fueron demasiadas cosas en un muy corto tiempo y donde, insisto, yo siento... yo acepto las reglas porque estamos participando, no voy a decir que no las acepto, pero que sí es otro deporte. Yo siento que es otro deporte”.

El negocio detrás de las pausas de hidratación: “Son tres minutos”

Otro de los puntos álgidos de la conferencia fue la implementación de los tiempos muertos obligatorios para refrescarse, una medida que, según el exentrenador de Boca Juniors y Ecuador, atenta directamente contra el ritmo futbolístico y esconde fines puramente comerciales.

“No la veo bien, yo creo que es una pausa publicitaria, no es una pausa de hidratación", cuestionó el seleccionador albirrojo. “Porque son tres minutos, nosotros queríamos volver a jugar por más que íbamos perdiendo, teníamos un nombre de menos. ‘No, no, no, espera, espera, falta un minuto, un minuto y medio’, no, vamos a jugar”.

#SelecciónParaguaya | "SON CUATRO TIEMPOS CON LA PAUSA DE HIDRATACIÓN"



➡️El entrenador Gustavo Alfaro habló sobre la pausa de hidratación y opinó que desvirtúa el juego.



🗣️"Con un minuto te alcanza para la hidratación", señaló.#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/3UgFlsP3BI — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 21, 2026

Finalmente, el entrenador paraguayo se alineó con la postura de otro reconocido estratega sudamericano para criticar cómo se rompe la dinámica de los noventa minutos en el fútbol actual.

“Coincido con Marcelo Bielsa en ese aspecto, porque son cuatro tiempos y me parece que se desvirtuó un poco, porque se desvirtuó la continuidad, los momentos, un montón de cosas… Hay lugares que sí, porque el año pasado yo estuve en el Mundial de Clubes y había determinados lugares donde tenías temperaturas de 37, 38 grados con estadios abiertos, donde se hacía difícil la continuidad, pero con un minuto, un minuto te alcanza para la rehidratación. Y a tres minutos te das cuenta, mientras ves la transmisión, que son pautas publicitarias”, concluyó.