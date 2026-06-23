AUDIO: ¿Dónde hará más frío? Alertan sobre heladas, escarchas y 0 °C para este miércoles

A La Gran 7-30
23 de junio de 2026 a la - 12:24

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Puente en niebla al amanecer, con colores suaves en el cielo y un ambiente tranquilo.
Puente Mboikae sobre la ruta PY01 en Encarnación, cubierta por niebla este lunes 11 de mayo. Foto Edil Páez.Gentileza