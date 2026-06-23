Jueza “sin lloro” desafía a sus críticos con un “¡Para vos llorón!” y exhibe dos de sus títulos académicos

A través de su cuenta en Threads, la magistrada publicó ayer una fotografía en la que aparece exhibiendo dos títulos académicos, acompañada de la frase “sin lloroooo”, expresión que ya había utilizado anteriormente cuando respondió a la exsenadora Kattya González (independiente) en medio de una controversia relacionada con la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes.

Posteriormente, Dina Marchuk compartió una segunda imagen en la que muestra exclusivamente uno de sus diplomas, correspondiente a una maestría en Derecho Penal y Procesal con énfasis en Litigación Adversarial de la Universidad Columbia, La fotografía fue acompañada por un mensaje aún más directo: “¡Para vos llorón!” y un certificado de culminación de doctorado, donde volvió a referirse de forma indecorosa con la frase: “Sin lloro”.

Las publicaciones fueron interpretadas como una respuesta a las numerosas críticas que recibió en redes sociales después de que ABC Color develara que la magistrada cuenta con un título emitido por la Universidad Sudamericana, la misma casa de estudios involucrada en la investigación sobre el controvertido título del exsenador cartista Hernán David Rivas.

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La revelación generó una fuerte reacción ciudadana debido a que el caso Rivas se convirtió en uno de los mayores escándalos vinculados a presuntas irregularidades académicas. El exlegislador terminó renunciando a su banca cuando avanzaban las investigaciones sobre la autenticidad y legalidad de sus credenciales universitarias.

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El antecedente del “sin lloro” contra Kattya González

Marchuk ya había generado controversia semanas atrás cuando comentó una publicación relacionada con las críticas de la exsenadora Kattya González a la ministra Carolina Llanes.

La jueza evidenció su molestia por la crítica que hizo la exsenadora Kattya González a la ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) María Carolina Llanes, quien votó por rechazar la acción de la exlegisladora contra su expulsión del Senado. “Sin lloro” respondió la magistrada en una publicación de ABC sobre las declaraciones de Kattya en relación a la ministra del máximo tribunal.

“Sin lloroooooo por favor y hablemos con argumentos jurídicos”, había escrito la magistrada en redes sociales, una expresión que provocó cuestionamientos sobre la conveniencia de que una jueza emitiera opiniones públicas de ese tono respecto a un conflicto de naturaleza política y judicial.

La frase se viralizó rápidamente y fue utilizada tanto por detractores como por defensores de la magistrada, como el de Marchuk, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados en el ámbito político y judicial.

Título de la Universidad Sudamericana reaviva el debate

La controversia tomó una nueva dimensión cuando ABC Color confirmó que Marchuk figura en los registros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) con un título de especialización emitido por la Universidad Sudamericana mediante la resolución N.º 3310 del 23 de diciembre de 2016.

La situación generó especial atención debido a que fue precisamente Kattya González una de las principales impulsoras de las denuncias que derivaron en las investigaciones sobre el título universitario de Hernán Rivas.

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Actualmente, la Universidad Sudamericana forma parte de los análisis e investigaciones impulsados por la comisión especial del Senado que indaga la posible existencia de títulos presuntamente irregulares expedidos por distintas instituciones de educación superior.

Mientras continúan las investigaciones y el debate público sobre los títulos universitarios bajo sospecha, la jueza Dina Marchuk optó por responder a sus detractores exhibiendo sus credenciales académicas y recurriendo nuevamente a una reacción indecorosa, que debería ser intervenida por el Tribunal de Ética de la Corte.