Accidente de tránsito sobre ruta PY01 dejó seis heridos

Un accidente de tránsito ocurrió este lunes sobre la ruta PY01 (antiguo Acceso Sur). Dos automóviles chocaron de manera frontal luego de que uno de ellos perdiera el control, impactara contra el cordón del paseo central y terminara “volando” hacia el carril contrario. El percance involucró a un total de nueve personas y dejó como saldo seis heridos, entre ellos tres niños pequeños.

El hecho fue atendido de urgencia por los Bomberos Voluntarios de la 13.ª Compañía de San Antonio. Los intervinientes confirmaron que los conductores involucrados fueron sometidos a la prueba de alcotest y dieron resultado negativo.

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De acuerdo con el relato del bombero voluntario Andrés Martínez, el automóvil Toyota Ist de color rojo se desplazaba desde la zona del supermercado Luisito de Ñemby con dirección a Ypané. En sentido opuesto, rumbo a Ñemby, circulaba una furgoneta blanca de la marca Toyota con tres hombres a bordo.

“El vehículo rojo perdió el control, agarró el cordón del paseo central y salió volando hacia el otro carril y chocó de frente contra la furgoneta blanca. Fue un impacto muy violento”, detalló el voluntario Martínez.

Tres niños y una mujer herida de gravedad

La peor parte del choque se la llevaron los ocupantes del Toyota Ist rojo, en el cual viajaba una familia entera de seis personas. Los rescatistas trabajaron para asistir a los heridos.

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Tres niños de 2, 4 y 7 años sufrieron golpes y lesiones menores, siendo estabilizados en el sitio. Por su parte, el padre de los niños presentó una fuerte lesión en la rodilla. Mientras que una mujer de aproximadamente 55 años quedó atrapada dentro del habitáculo. Sufrió una fractura, además de un pico de presión alta que la dejó desorientada en tiempo y espacio.

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Por otro lado, los tres hombres que viajaban en la furgoneta blanca resultaron prácticamente ilesos y solo presentaron golpes leves que no requirieron traslados de urgencia.

Los voluntarios tuvieron que priorizar la atención de la mujer de 55 años debido a la fractura y su estado de shock. Una vez que lograron sacarla del automóvil de forma segura, fue derivada junto con los tres menores a un centro asistencial de la zona para una revisión médica exhaustiva.