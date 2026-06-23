Diputados proponen cambiar nombre del Ministerio de Obras Públicas

La semana pasada, un grupo de diputados presentó en la Cámara Baja del Congreso Nacional un proyecto de ley que planea cambiar el nombre del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), proponiendo rebautizarlo como ‘Ministerio de Transporte y Obras Públicas’.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, la diputada opositora Rocío Vallejo (Patria Querida), una de las proyectistas – junto a los diputados Rául Benítez (independiente) y Benjamín Cantero (ANR, Partido Colorado) - , fundamentó hoy el proyecto argumentando que el nombre del MOPC no refleja adecuadamente las funciones que tiene actualmente.

Señaló que, a pesar de que el MOPC tiene ‘Comunicaciones’ en su nombre, lo que hace a comunicación actualmente en Paraguay es potestad del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

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En contraste, el transporte “cobra una importancia trascendental, o debería” en la labor del MOPC, señaló la legisladora.

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“Más de nomenclatura que de fondo”

La diputada Vallejo enfatizó que la propuesta es “una cuestión más de nomenclatura que de fondo” y que no pretende cambios en el funcionamiento del MOPC, aunque no descartó que, eventualmente, pueda suponer una oportunidad de revisar los roles de ciertas instituciones vinculadas al transporte como el Viceministerio de Transporte o la Agencia Nacional de Tránsito.

Agregó que la nomenclatura propuesta será sometida a estudio y debate con representantes del MOPC.