A La Gran 7-30
23 de junio de 2026 a la - 12:28

AUDIO: IPS “va camino al precipicio”, asegura su presidente

Isaías Fretes, con cabello canoso y gafas, rodeado de periodistas con micrófonos en un ambiente de conferencia iluminado por una ventana.
Isaías Fretes respondió preguntas de los medios sobre temas relacionados al Instituto de Previsión Social tras su reunión con la Comisión de Presupuesto del Senado.